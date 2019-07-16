В Кремле наблюдают за ходом предвыборной кампании в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не будут. Он не имеет таких полномочий, это вопрос избиркома, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что до сих пор выборы в столице проходили на достаточно высоком уровне, а также прокомментировал вопрос об актуальности процедуры сбора подписей. Песков сказал, что эту тему следует анализировать только по результатам выборов, пока четкой позиции на этот счет нет.
Песков призвал обращаться в суд тех, кто считает, что их сняли с предвыборной гонки по надуманным предлогам. Делать какие-то выводы можно только на основании его решения, заключил он.
Добавим, секретарь ЦИК Майя Гришина сегодня заявила, что ошибки операторов не могут быть основанием для выбраковки подписей в поддержку кандидатов. Речь идет об ошибках, которые операторы делают, когда вводят информацию в систему для сравнения сданных подписей с базами.
Источник фото: Facebook
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