Футболисту Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком сегодня отказал в регистрации в качестве кандидатов в депутаты московского парламента директору ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексею Ретеюму и экс-футболисту сборной нашей страны Дмитрию Булыкину.

По словам Булыкина, ранее он получил предварительный отказ из-за большого числа недействительных подписей. Накануне стало известно, что из-за превышения брака в подписных листах отказано также главе Красносельского округа столицы Илье Яшину, баллотирующемуся в МГД по 45-му округу.

К настоящему моменту ибиркомы отказали в регистрации почти 30 кандидатам, более 210 зарегистрированы.

25 окружных избирательных комиссий столицы завершили свою работу, еще 20 во вторник рассмотрят документы более 40 человек. Те, кому отказали в регистрации, могут подать жалобу в Мосгоризбирком или иск в суд.

Источник фото: Википедия

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