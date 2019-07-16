Мосгоризбирком сегодня отказал в регистрации в качестве кандидатов в депутаты московского парламента директору ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексею Ретеюму и экс-футболисту сборной нашей страны Дмитрию Булыкину.
По словам Булыкина, ранее он получил предварительный отказ из-за большого числа недействительных подписей. Накануне стало известно, что из-за превышения брака в подписных листах отказано также главе Красносельского округа столицы Илье Яшину, баллотирующемуся в МГД по 45-му округу.
К настоящему моменту ибиркомы отказали в регистрации почти 30 кандидатам, более 210 зарегистрированы.
25 окружных избирательных комиссий столицы завершили свою работу, еще 20 во вторник рассмотрят документы более 40 человек. Те, кому отказали в регистрации, могут подать жалобу в Мосгоризбирком или иск в суд.
Источник фото: Википедия
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