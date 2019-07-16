Памфилова отреагировала на призыв кандидатов в МГД о встрече

Глава ЦИК Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней сегодня.

Она заявила, что состояние ее здоровья в настоящее время этого не позволяет. Глава Центризбиркома находится на реабилитации после операции на плече. Она сопровождается постоянными болями.

Говоря о возможности встречи после 22 июля, Памфилова отметила, что и в эти сроки ещё будет не совсем здорова. Она добавила, что если кого-то к этому времени незаконно снимут с выборов, их права будут восстановлены.

Ранее в понедельник стало известно, что независимых кандидатов в депутаты МГД пригласили на встречу с представителями ЦИК. Речь идет о кандидатах от "Яблока" Сергее Митрохине и Кирилле Гончарове.

Митрохин накануне заявил, что оппозиционеры, баллотирующиеся в Мосгордуму, намерены встретиться с главой ЦИК именно 16 июля.

Источник фото: Википедия

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