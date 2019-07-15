Глава ЦИК Элла Памфилова выразила готовность провести встречу с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Данная встреча может состояться сразу после 22 июля, когда Памфилова вернется к работе. В пресс-службе отметили, что ранее ей поступило обращение от муниципальных депутатов столицы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в МГД.
Сообщалось, что специалисты выявили больше максимально допустимого числа брака в подписях за выдвижение оппозиционера Дмитрия Гудкова, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он подчеркнул, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Сергея Митрохина и Ильи Яшина также было обнаружено более 10% брака.
Сегодня глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов констатировал, что среди участников воскресной акции протеста, которые желают участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, нет тех, кому бы отказали в регистрации.
Источник превью: сайт ЦИК
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