Московские оппозиционеры намерены требовать встречи с главой ЦИК

Оппозиционеры, баллотирующиеся в Мосгордуму, намерены встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Во время выступления на несанкционированной акции в понедельник выдвинутый от "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что сегодня они придут к Центризбиркому, чтобы добиваться встречи.

Ранее Памфилова выразила готовность встретиться с муниципальными депутатами, которые потребовали отреагировать на нарушения при регистрации ряда кандидатов, но только тогда, когда выйдет из больничного отпуска.

Акция прошла вчера на Трубной площади. На ней были задержаны двое активистов движения SERB, один из которых пытался спровоцировать протестующих на драку.

Накануне также стало известно, что главе Красносельского округа столицы Илье Яшину, баллотирующемуся в МГД по 45-му округу, официально отказано в регистрации кандидатом на выборах. Как он написал в Facebook, причина такого решения - превышение брака в подписных листах.

Источник превью: сайт ЦИК

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