КПРФ предложила альянс недопущенным до выборов в Мосгордуму кандидатам

КПРФ предлагает создать союз всем кандидатам в депутаты Мосгордумы, которым не удалось пройти барьеры при регистрации.



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В заявлении партии отмечается, что власти специально создают преграды, чтобы независимые кандидаты не были допущены до выборов. Процедуру сбора подписей в КПРФ назвали забюрократизированной. Она позволяет не пропустить неугодных властям самовыдвиженцев, констатировали в ней.

В партии добавили, что проблемы коснулись и кандидатов от парламентских сил. В частности, против кандидатов от КПРФ выдвигают кандидатов-спойлеров. Цель - обеспечить победу замаскированным самовыдвиженцам от "Единой России", говорится в заявлении.

В связи с этим коммунисты предлагают объединиться в независимый совет кандидатов. Они выразили уверенность, что он станет даже более влиятельным, чем МГД.

Источник превью: Правда.ру

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