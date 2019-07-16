Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу на Валааме 17 июля

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут неформальную встречу на Валааме 17 июля. Во время встречи главы государств осудят проблемы развития интеграционных связей РФ и Белоруссии.



Путин и Лукашенко поговорили по телефону / Новости от 22.04.2019 20:04

"Перед поездкой на Валаам вместе с Владимиром Путиным президент Белоруссии запросил детальное досье по внутренней ситуации в РПЦ и консультации по психологическим аспектам воздействия в рамках православной религиозной традиции", - указывает телеграм-канал "Белорусский инсайдер".

На следующий день, 18 июля, Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Санкт-Петербурге. Стороны обсудят торгово-экономические отношения двух стран, а также вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

По словам Лукашенко, в отношениях между странами накопилось "слишком много вопросов, которые надо решать - загнали себя в угол и ничего не делаем, чтобы выйти оттуда".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россию за "санкции против Белоруссии". Глава государства заявил, что Россия "выкручивает" руки Белоруссии закрывая свои рынки для белорусских товаров.

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