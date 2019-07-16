Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут неформальную встречу на Валааме 17 июля. Во время встречи главы государств осудят проблемы развития интеграционных связей РФ и Белоруссии.
"Перед поездкой на Валаам вместе с Владимиром Путиным президент Белоруссии запросил детальное досье по внутренней ситуации в РПЦ и консультации по психологическим аспектам воздействия в рамках православной религиозной традиции", - указывает телеграм-канал "Белорусский инсайдер".
На следующий день, 18 июля, Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Санкт-Петербурге. Стороны обсудят торгово-экономические отношения двух стран, а также вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.
По словам Лукашенко, в отношениях между странами накопилось "слишком много вопросов, которые надо решать - загнали себя в угол и ничего не делаем, чтобы выйти оттуда".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко жестко раскритиковал Россию за "санкции против Белоруссии". Глава государства заявил, что Россия "выкручивает" руки Белоруссии закрывая свои рынки для белорусских товаров.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.