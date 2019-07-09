В России сократилось число преступлений по статьям о массовых беспорядках. Об этом заявил официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.
По его словам, в 2018-м ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга, зарегистрировано не было. По ст. 212 УК (массовые беспорядки) также сокращается количество нарушений - с 27 до 24.
Такое положение дел в ГП связывают не только с ужесточением законодательства, но и с тем, что общество становится гораздо более сознательным в плане соблюдения законов.
Месяц назад "Левада-центр" обнародовал результаты опроса, продемонстрировавшего, что 24% россиян допускают возможность проведения массовых акций с политическими требованиями, 22% готовы принять в них участие. В июле прошлого года после объявления о реформе пенсионной системы таких было 23%, несколькими месяцами ранее - всего 6%.
Между тем, эксперты констатируют, что 71% респондентов считает такие митинги или забастовки маловероятными, 74% принимать в них участие не хотят.
Источник превью: Правда.ру
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