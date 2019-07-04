Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров

Жители Южно-Сахалинска сегодня вышли на митинг с требованиями снизить пенсионный возраст для "северян" и вернуть прямые выборы мэров.



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Участники санкционированной акции предлагают снизить возраст выхода на пенсию для жителей северных и приравненных к ним регионов: с 60 до 58 лет - для мужчин, с 55 до 53 - для женщин. Кроме того, они требуют повысить пенсии, так как цены на Сахалине очень высокие.

На митинге также выступали против муниципального фильтра на выборах губернаторов и требовали вернуть прямые выборы мэров муниципалитетов. Его участники, кроме того, выразили поддержку экологическому протесту в Шиесе.

Митинг прошел спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано.

Добавим, сегодня в некоторых районах Сахалина прошли одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста.

Источник превью: Правда.ру

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