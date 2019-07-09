Самовыдвиженцы пожаловались в суд на один из избиркомов Петербурга

В один из районных судов северной столицы поступило три иска к избиркому муниципального образования (ИКМО) "Новоизмайловское". Его просят обязать принять документы, необходимые для участия в выборах.



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Самовыдвиженцы заявляют, что в конце июня уведомили избирком о намерении участвовать в выборах депутатов округа Новоизмайловское, позже принесли документы для прохождения процедуры регистрации, но их отказались принять. А в последний день их подачи избирком и вовсе не работал.

Заседание комиссии по вопросу о регистрации кандидатов намечено на сегодняшний вечер, поэтому заявители просят признать ее действия незаконными и обязать принять документы как можно быстрее.

Рассмотрение исков состоится также во вторник.

Напомним, ранее горизбирком обязал ИКМО временно работать без выходных, чтобы принимать документы для регистрации, а при необходимости - трудиться даже в будние дни в нерабочие часы.

Источник превью: сайт Госдумы

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