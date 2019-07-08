ЦИК и горизбирком Санкт-Петербурга урегулировали все проблемные ситуации в муниципальных и территориальных комиссиях.
Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что в северной столице работали две группы представителей Ценризбиркома, совместными усилиями работа избиркомов налажена в режиме, предусмотренным законодательством.
ЦИК будет продолжать оказывать помощь горизбиркому Петербурга. В ближайшее время пройдет встреча с представителями политических сил.
Напомним, горизбирком ранее обратился в прокуратуру и СК из-за нарушений закона, обнаруженных при проверке работы комиссий ряда муниципальных образований. От их глав потребовали взять под жесткий контроль соблюдение закона.
В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов.
Источник превью: Правда.ру
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