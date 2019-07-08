ЦИК: проблемы в избиркомах Петербурга полностью решены

ЦИК и горизбирком Санкт-Петербурга урегулировали все проблемные ситуации в муниципальных и территориальных комиссиях.



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Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что в северной столице работали две группы представителей Ценризбиркома, совместными усилиями работа избиркомов налажена в режиме, предусмотренным законодательством.

ЦИК будет продолжать оказывать помощь горизбиркому Петербурга. В ближайшее время пройдет встреча с представителями политических сил.

Напомним, горизбирком ранее обратился в прокуратуру и СК из-за нарушений закона, обнаруженных при проверке работы комиссий ряда муниципальных образований. От их глав потребовали взять под жесткий контроль соблюдение закона.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 109 муниципальных советов.

Источник превью: Правда.ру

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