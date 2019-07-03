ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок

ЦИК не нашел оснований для проверки в петиции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом заявил зампред комиссии Николай Булаев.



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По его словам, петиция носит декларативный характер и направлена на будущие избирательные кампании. К такому выводу пришло правовое управление. Булаев отметил, что жалоб ЦИК пока не получал, но попросил главу городского избиркома Валентина Горбунова еще раз обратить внимание на петицию.

Напомним, на портале Change.org опубликована петиция с требованием к представителям власти допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Одним из запретительных фильтров в ней назвали сбор подписей.

В МГИК назвали этот призыв спекуляцией и заявили, что в своей работе руководствуются только требованиями законодательства, которое гласит, что перед избиркомами все кандидаты равны. Какие-либо спекуляции на эту тему, а также попытки оказывать давление на комиссии в ведомстве назвали совершенно недопустимыми.

Источник превью: Правда.ру

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