Кандидат на пост главы Башкирии пожаловалась в СК на ФСБ

Активистка Рамиля Саитова, которая является одним из кандидатов на пост главы Башкирии, пожаловалась в СК на сотрудников ФСБ.



Выступление врио главы Башкортостана Радия Хабирова в Совете Федерации (ВИДЕО)

По ее словам, врачи нашли у нее после задержания растяжение связок шеи и кровоизлияние. Травмы, как она утверждает, нанесли сотрудники спецслужбы.

Саитова добавила, что в УФСБ она была доставлена в минувшие выходные как свидетель по уголовному делу. О каком именно деле идет речь, ей не уточнили.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября. От различных политических сил на пост главы Башкирии выдвинулись 11 человек.

Саитова выдвинута местным отделением Российской Социалистической партии. Сегодня необходимые документы также подал врио главы республики Радий Хабиров.

Саитова настаивает, что она была задержана именно по его указанию, чтобы не допустить ее приезда на шихан Торатау. Саитова собиралась собрать там Совет башкирских родов, чтобы решить вопрос о списках кандидатов на муниципальные выборы.

Источник превью: Правда.ру

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