На пост главы Башкирии, согласно окончательным данным избиркома региона, претендуют 11 человек, все они являются представителями партий. Этап выдвижения кандидатов закончен.
Среди претендующих на высокий пост, в частности, врио главы республики Радий Хабиров, глава компании "Джи Ти Эл Рафис Кадыров, юрист Рамиля Саитова, директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш и др.
Отметим, на досрочных выборах главы Башкирии в 2014-м о намерении участвовать в них также заявляли 11 человек, а в итоге собрать подписи и пройти регистрацию смогли лишь 4 кандидата от партий, представленных в регпарламенте.
Кандидатам, которые принесли необходимые документы в избирком, теперь предстоит пройти муниципальный фильтр. Они обязаны собрать 454 подписи депутатов представительных органов муниципалитетов. Зарегистрироваться нужно до 11 июля.
Источник превью: Правда.ру
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