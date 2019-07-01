На пост губернатора Петербурга претендуют 28 человек

В Петербурге закончился этап выдвижения кандидатов и подачи документов для участия в выборах губернатора. Всего их предоставили 28 человек.



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Документы для регистрации кандидаты могут подать до 18:00 1 июля. В настоящее время их принесли только 5 человек.

Выборы главы северной столицы состоятся в единый день голосования. Все, кто претендует на это кресло, обязаны собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Свое желание стать губернатором выразили, в частности, бывший омбудсмен города Игорь Михайлов, Павел Рассудов, который пытался участвовать в выборах мэра Москвы, Борис Вишневский ("Яблоко"), режиссер Владимир Бортко от КПРФ и др.

Последний, кстати, еще 28 июня сдал 161 подпись из 108 муниципальных округов для регистрации и представил претендентов на кресло сенатора. Речь идет об экс-депутате местного парламента Юрия Гатчине, члене комитета городского отделения КПРФ Игоре Григорьеве и о публицисте Юрии Болдыреве.

Источник превью: Правда.ру

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