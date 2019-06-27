Евкуров заявил, что уходит из соцсетей

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сегодня попрощался с сотрудниками своей администрации. Он поблагодарил их за совместную работу и выразил уверенность, что смена руководителя региона не должна их касаться.



Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку

Евкуров добавил, что сотрудники должны ввести в курс дел нового главу РИ и продолжить выполнять свои обязанности. Он также заявил, что уже в пятницу его страниц не будет в соцсетях.

Напомним, Евкуров объявил о своем желании покинуть пост в понедельник, вчера российский лидер принял его отставку и назначил врио главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Евкуров стоял во главе региона 11 лет. Свое решение он назвал непростым, но правильным. Кроме того, он особо подчеркнул, что оно не связано с протестами, вспыхнувшими после подписания с Чечней соглашения о границах.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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