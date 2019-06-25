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Песков: Путин своевременно рассмотрит просьбу Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии

Политика print

Владимир Путин своевременно рассмотрит просьбу Юнус-Бека Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии и объявит о своем решении. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


Интервью с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым на ПМЭФ

Он добавил, что в Кремле не удивились обращению Евкурова.

Напомним, о том, что Евкуров, стоявший во главе РИ 11 лет, намерен досрочно уйти в отставку, стало известно накануне. Он объяснил решение тем, что должен нести ответственность за разобщение населения в регионе.

В республике осенью прошлого года и весной текущего проходили акции протеста против политики главы. В частности, он подвергся критике за то, что договорился о границе Ингушетии и Чечни, не посоветовавшись с местными жителями.

Сегодня Евкуров на встрече с членами совета тейпов при главе Ингушетии призвал общественников помогать его преемнику и пообещал принимать участие в жизни региона. Он надеется, что на смену ему придет человек из народа.

Источник превью: Facebook

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Темы владимир путин дмитрий песков юнус-бек евкуров
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