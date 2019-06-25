Евкуров заявил, что принял решение об отставке обдуманно и самостоятельно

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя свое решение о досрочной отставке, заявил, что принял его абсолютно самостоятельно и обдуманно и что не видит в уходе с должности никакой трагедии.



«Не оппозиция, а народ». Почему Евкуров мечтает расправится с протестом по-кадыровски, и кто ему мешает

Он подчеркнул, что жизнь меняется, к тому же на своем посту он уже сделал совершенно все возможное для улучшения ситуации в регионе. Евкуров высказал предположение, что его преемником может стать представитель "благородного ингушского тейпа", хорошо знающий республику.

О своем желании покинуть пост Евкуров, возглавлявший РИ 11 лет, заявил накануне. Срок его полномочий истекает в 2023-м.

Юнус-Бек Евкуров справится с абсолютно любыми задачами на новом месте работы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, Евкуров очень много сделал для республики в тяжелейшее время.

Аксенов напомнил, что глава РИ решил покинуть пост, потому что не хочет разобщенности в обществе. Он назвал это мужским поступком мудрого государственного деятеля.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

Читайте также:

Главы регионов Северного Кавказа отреагировали на заявление Евкурова об отставке