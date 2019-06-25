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Полпред президента в СКФО назвал решение Евкурова об отставке мужественным шагом

Политика print

Полпред президента в СКФО Александр Матовников дал комментарий по поводу досрочной отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.


Интервью с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым на ПМЭФ

По его словам, Евкуров - патриот, опытный государственный деятель. Решение главы Ингушетии полпред назвал очень мужественным шагом и добавил, что он всегда брал ответственность на себя.

Матовников констатировал, что за последние 11 лет в данном регионе воплощены в жизнь федеральные программы социально-экономического развития, построен ряд новых предприятий, школ, больниц, очень много сделано для обеспечения безопасности населения.

На новость об уходе Евкурова со своего поста отреагировал и ингушский премьер Зялимхан Евлоев. Главным его достижением он считает улучшение криминогенной обстановки, избавление региона от терроризма. Также Евлоев отметил создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности.

Евкуров стоял во главе Ингушетии 11 лет. О желании уйти в отставку он заявил накануне.

Источник превью: сайт полпредства президента в СКФО

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Темы скфо отставка юнус-бек евкуров
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