Губернаторы должны поддерживать постоянный контакт с населением, чтобы видеть результаты своей работы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям. Конечно, у нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", - подчеркнул глава государства во время разговора с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Ранее Владимир Путин прокомментировал высокие зарплаты чиновников в России. Он пояснил, что государство должно работать "работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных". Если понизить зарплату чиновников и министров, то они просто разбегутся - разойдутся по частным компаниями или уедут заграницу, считает президент.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.