Путин посоветовал губернаторам быть ближе к людям

Губернаторы должны поддерживать постоянный контакт с населением, чтобы видеть результаты своей работы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.



На прямую линию с Путиным поступило более миллиона вопросов / Новости от 19.06.2019 10:13

"Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям. Конечно, у нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", - подчеркнул глава государства во время разговора с ведущим программы "Вести в субботу" Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Ранее Владимир Путин прокомментировал высокие зарплаты чиновников в России. Он пояснил, что государство должно работать "работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных". Если понизить зарплату чиновников и министров, то они просто разбегутся - разойдутся по частным компаниями или уедут заграницу, считает президент.