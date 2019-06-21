Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ

Владимир Путин пользуется доверием 72,3% россиян. Об этом говорят данные опроса, проведенного экспертами ВЦИОМ.



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Неделю назад этот показатель был 71,7%.

Участникам исследования специалисты задали прямой вопрос о доверии. Вполне ожидаемо оказалось, что российский лидер пользуется максимальным уровнем доверия из всех политиков в нашей стране. Недоверие ему выразили только 24,7%.

2-е место в рейтинге доверия занимает с довольно серьезным отрывом премьер Дмитрий Медведев, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Далее следуют лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Добавим, глава государства стал лидером и в другом виде исследования - когда людям задается вопрос о доверии без указания конкретной фамилии. По такому методу он набрал 31,9%, за президентом расположились министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Источник превью: сайт Кремля

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