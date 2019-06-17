Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь зафиксировал снижение рейтинга доверия президенту России Владимиру Путину.
Очередной опрос проводился с 3 по 9 июня по новой методике - респондентом задавали закрытый вопрос о том, доверяют ли они президенту или нет. О своем доверии Путину заявили 71,7% опрошенных россиян (неделей ранее - 72,4%). Не доверяют главе государства 25% участников опроса (24,3% неделей ранее).
Как пояснил "Медузе" пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, судить о падении или росте рейтинга по данным, полученным в течение одной недели или даже месяца, не совсем правильно. "Нужно, все-таки, судить по рейтингу в более длительной перспективе", - сказал представитель Кремля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ВЦИОМ усовершенствовал методику опроса россиян о доверии к политикам. Социологи разработали закрытый вопрос с обновленной методикой измерения после того, как опубликованный 24 мая опрос показал снижение уровня доверия Путину до минимума за 13 лет.
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