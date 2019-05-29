Глава ВЦИОМ: низкий уровень доверия Путину объясняется "эффектом черных очков"

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров объяснил причину снижения рейтинга доверия президенту России Владимиру Путину до минимума за последние 13 лет.



Рейтинг Путина вернулся к «докрымскому» уровню.

По его словам, это произошло из-за того, что граждане страны "не верят в то, что жизнь завтра будет лучше". Россияне ожидают роста своих доходов, однако последние пять лет этого не происходит.

"Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет", - добавил Федоров.

Острая фаза кризиса в России закончилась три года назад, но "жить лучше не стало, хотя кризис уже позади", считает социолог. Пенсионная реформа также перечеркнула надежды россиян, касательно увеличения зарплат, улучшения качества медицины и образования.

"Нам показали - нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Мы назвали это "эффектом черных очков", которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают", - подытожил глава ВЦИОМ.