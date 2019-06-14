Уровень доверия граждан России к власти за последнюю неделю почти не изменился. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уровень одобрения работы президента Владимира Путина составил 64,2%, деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева - 38%, а правительства России - 41%. "Все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений", - отмечают социологи.
На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 71,7% опрошенных, Дмитрию Медведеву - 37%, Владимиру Жириновскому - 34%, Сергею Миронову - 26%, Геннадию Зюганову доверяют 33% респондентов.
В рейтинге доверия российским политикам первую строчку ожидаемо занял Владимир Путин, показатель которого составил 31%. На втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу (13,2%). Замыкает тройку лидеров глава МИД России Сергей Лавров (11,4%).
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