ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным

Уровень доверия граждан России к власти за последнюю неделю почти не изменился. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Путин: россияне не утратили доверия к правительству / Новости от 20.10.2018 06:28

Уровень одобрения работы президента Владимира Путина составил 64,2%, деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева - 38%, а правительства России - 41%. "Все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений", - отмечают социологи.

На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 71,7% опрошенных, Дмитрию Медведеву - 37%, Владимиру Жириновскому - 34%, Сергею Миронову - 26%, Геннадию Зюганову доверяют 33% респондентов.

В рейтинге доверия российским политикам первую строчку ожидаемо занял Владимир Путин, показатель которого составил 31%. На втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу (13,2%). Замыкает тройку лидеров глава МИД России Сергей Лавров (11,4%).