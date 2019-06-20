Депутат от КПРФ в Димитровграде потребовал наказать многодетных за надпись "Дума, одумайся!"

Депутат от КПРФ гордумы Димитровграда (Ульяновская область) потребовал привлечь к ответственности многодетные семьи, которые мелом на асфальте написали "Дума, одумайся".



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Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме выделения земельных участков. Причиной стало то, что в муниципальном бюджете не предусмотрены деньги на их межевание.

Большинство парламентариев достаточно спокойно отнеслись к данной акции, однако председатель гордумы Александр Ерышев назвал ее оскорблением депутатского корпуса и попросил правоохранительные органы расследовать появление надписи и наказать организатора. Инициатор акции был вызван в полицию для дачи показаний.

После призыва Ерышева местный пенсионер, который сам когда-то состоял в КПРФ, посоветовал коммунистам сдать мандаты. Соответствующее обращение он прикрепил к доске почета у здания мэрии.

Источник превью: Правда.ру

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