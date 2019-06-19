Миронов: в ходе прямой линии будут затронуты проблемы бедности и "мусорной реформы"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что в ходе прямой линии с Владимиром Путиным будут затронуты вопросы, касающиеся социального самочувствия жителей страны, в частности бедности.



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Он выразил уверенность в том, что в преддверии прямой линии кабмин специально анонсировал повышение пособий на детей до трех лет. На этой мере "СР" настаивала давно, напомнил политик. Еще зимой фракция внесла в Госдуму законопроект о поддержке семей с детьми, и некоторые предложения из него буквально на следующий день высказал в своем Послании президент.

Председатель "СР" также предположил, что в ходе общения российского лидера с гражданами будет затронута тема "мусорной реформы". По его словам, проблем в этой сфере становится все больше, возникают очаги напряженности там, где планируется строить мусороперерабатывающие объекты, причем иногда без учета мнения жителей.

Напомним, 17-я прямая линия с Путиным начнется 20 июня в полдень.

Источник превью: сайт "Справедливой России"

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