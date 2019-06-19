Депутат Госдумы Николай Харитонов считает, что огромное количество обращений, которые поступают на прямую линию с Владимиром Путиным, демонстрирует неэффективную работу органов власти на местах.
По его словам, надо "заставить органы власти всех уровней работать так, чтобы руководителю страны не приходило столько звонков, буквально уже под миллион". Парламентарий отметил, что люди обращаются к президенту не из прихоти. Многие уже находятся в отчаянии, а у "крупных чиновников в погонах в квартиры деньги не вмещаются", сказал он Regions.ru.
Идеально было бы, чтобы люди звонили сказать "спасибо", добавил член КПРФ. Для достижения этой цели нужна четкая кадровая политика.
В завершение Харитонов привел слова Иосифа Сталина: "у любой проблемы есть имя, фамилия и адрес". Каждый обязан отвечать за свой участок, заключил он.
Источник превью: сайт Госдумы
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