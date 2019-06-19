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Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы

Политика » Власть print

Депутат Госдумы Николай Харитонов считает, что огромное количество обращений, которые поступают на прямую линию с Владимиром Путиным, демонстрирует неэффективную работу органов власти на местах.


Один звонок в секунду: колл-центры «Прямой линии с Путиным» принимают тысячи вопросов

По его словам, надо "заставить органы власти всех уровней работать так, чтобы руководителю страны не приходило столько звонков, буквально уже под миллион". Парламентарий отметил, что люди обращаются к президенту не из прихоти. Многие уже находятся в отчаянии, а у "крупных чиновников в погонах в квартиры деньги не вмещаются", сказал он Regions.ru.

Идеально было бы, чтобы люди звонили сказать "спасибо", добавил член КПРФ. Для достижения этой цели нужна четкая кадровая политика.

В завершение Харитонов привел  слова Иосифа Сталина: "у любой проблемы есть имя, фамилия и адрес". Каждый обязан отвечать за свой участок, заключил он.

Источник превью: сайт Госдумы

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Темы госдума прямая линия николай харитонов
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