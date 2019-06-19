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Источник Правда.Ру

Путин еще в Кремле: американские эксперты описали Россию 2030 года

Политика print

Фонд "Свободная Россия", расположенный в Вашингтоне, опубликовал доклад на тему "Россия в 2030 году". Документ состоит из 170 страниц и описывает сохранения власти Владимира Путина, чей президентский срок окончится в 2024 году.


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Выдержки из доклада опубликовало французское издание Le Point. По мнению экспертов, нынешний президент России не может избраться три раза подряд, поэтому будет вынужден вновь стать президентом после небольшой "рокировки", как это было реализовано в 2012 году.

Эксперты придерживаются мнения, что до 2030 года не произойдет смена режима, поскольку руководящие элиты очень сильно зависят от Путина. Единственные силы, которые смогли бы взять власть в свои руки - силовики, однако они контролируются сторонниками Путина, а также полностью зависят от спецслужб. "Либералы" также не представляют особой угрозы нынешнему режиму, поскольку против них регулярно проводятся "чистки".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о рекордном падении рейтинга Владимира Путина. Этот показатель сегодня составляет 31,7%, показывает опрос ВЦИОМ (13 - 19 мая). Аналитики уверены, что это минимальный показатель данных центра с 2006 года. Что характерно, доверие к президенту все равно выше, чем к остальным политикам. По данным ВЦИОМ, на втором месте бессменно находится министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), а третье довольно давно министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

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