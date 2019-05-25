Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума

Российские социологи пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.



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Этот показатель сегодня составляет 31,7%, показывает опрос ВЦИОМ (13 - 19 мая). Аналитики уверены, что это минимальный показатель данных центра с 2006 года.

Что характерно, доверие к президенту все равно выше, чем к остальным политикам. По данным ВЦИОМ, на втором месте бессменно находится министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), а третье довольно давно министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

65,8% респондентов одобряют деятельность Путина на своем посту, и этот параметр остается стабильным. Напомним, предыдущее рекордное падение рейтинга доверия Путину было зафиксировано в январе 2019 года. Тогда социологи показали результат опросов в 32,2%.

Доверие к главе государство начало снижаться с июня 2018 года, после объявления о повышении пенсионного возраста. При этом в мае 2016 Путину доверяли 46,9% опрошенных россиян.

Специалисты ВЦИОМ начали регулярные публикации рейтингов доверия политикам в январе 2006 года. В 2015 году руководитель социологического центра Валерий Федоров пояснил, что исторический минимум рейтинга доверия президенту составлял 45% и был связан с заменой натуральных льгот денежными компенсациями.

В телеграм-канале "КОРРОЗИЯ ВЛАСТИ" по этому поводу написали: "Помните КВНщики шутили давно: "Путина нет. Как Путина нет?"? Дошутились.

Последние данные ВЦИОМ показали, что доверия к президенту страны и правда немного. Рейтинг доверия Путина упал до 31,7%. И это вновь обновление исторического минимума. Самый низкий показатель с 2006 года, когда начали собирать рейтинги.

И такие данные всё больше приближают нас к "транзиту власти". Доверие падает вместе с уровнем жизни людей".

В свою очередь, авторы канала "Мюсли вслух" прокомментировали результаты недавних опросов ВЦИОМ и ФОМ. Отмечается, что, по данным ФОМ, "электоральный рейтинг Президента В.В.Путина составил 50%; неделю назад он же равнялся 49%. При этом рейтинг доверия В.Путину (так называемый жёсткий: вы доверяете или нет?) составил 62%; неделю назад - 62%".

В то же время данные ВЦИОМ показали, что рейтинг доверия В. Путину (так называемый мягкий: назовите политиков, которым вы доверяете) составил 31,7%. Неделю назад этот показатель равнялся 33,1%.

"️ФОМ: положительную оценку деятельности Президента В. Путина дали 64%; неделю назад - 62%.

ВЦИОМ: одобряют деятельность Президента В. Путина 65,8%; неделю назад - 65,3%.

ФОМ: рейтинг доверия (жёсткий) Д. Медведеву составил 29%; неделю назад - 28%.

ВЦИОМ: рейтинг доверия (мягкий) премьер-министру Д.А.Медведеву составил 7,6%; неделю назад - 8,3%.

ФОМ: положительную оценку деятельности премьер-министра Д.Медведева дали 30%; в апреле - 29%.

ВЦИОМ: одобряют деятельность премьер-министра Д.А.Медведева 38,4%; неделю назад - 38,5%.

ФОМ: электоральный рейтинг партии "Единая Россия" равен 36%; неделю назад - те же 35%.

ВЦИОМ: электоральный рейтинг партии "Единая Россия" равен 34,7%; неделю назад - 35%.

Основной вывод из приведенных чисел мы повторяем уже десятый месяц подряд: рейтинги власти "застыли" возле тех отметок, до которых они снизились в июле 2018-го. Колебания происходят в пределах погрешности опросов", - отметили эксперты в Телеграм.

"Креативно созданная «правильная» статистика для президента удивительным образом диссонирует с уровнем недовольства в регионах, которое достигло 56% - это максимальное значение за прошедший год и исторический максимум по сравнению со средними значениями по предыдущим годам, начиная с 2015",- считает автор "Кремлевского мамковеда".

"Это недовольное региональное большинство на 79% считает, что Путин работает плохо и на 74% отрицательно оценивает деятельность ЕР. В мае в группу особенно недовольных попали жители Дальневосточного ФО, Южного ФО, Приволжского ФО", - поясняет он.

"Сформировавшийся негативный региональный фон является плохим трамплином для предстоящих сентябрьских выборов. Текущая ситуация выходит из-под контроля центра и начинает разрывать нестабильную реальность изнутри. Сформировавшиеся тектонические провалы в экономической и политической структурах обрушивают всю управляемость системы в целом",- констатирует эксперт "аховую" ситуацию.