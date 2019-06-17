Бедных и ленивых россиян хотят лишить господдержки

Малоимущие граждане Российской Федерации, имеющие в собственности огород или же, например, свободную жилплощадь, могут самостоятельно улучшить свое финансовое положение.



Кудрин заявил о высоком уровне бедности в России...

Об этом говорится в предварительных итогах первого этапа программы Министерства труда РФ по сокращению числа бедных в стране.

Малоимущие россияне, имеющие в собственности огород или же свободную жилплощадь, не нуждаются в государственном пособии, считают представители некоторых регионов Российской Федерации.

Необходимо, считает власть, "скорректировать" критерии нуждаемости. Это, говорится в докладе Минтруда РФ, приведет к снижению уровня бедности в стране.

Чиновники из Ивановский области, например, выделили группу так называемых "ленивых" бедных — тех, кто при наличии вышеупомянутого "дополнительного имущества", не умеют, не хотят или же не могут воспользоваться им для повышения собственного благосостояния.

Речь, отмечают народные избранники, идет о продаже, сдаче в аренду жилплощади или же использовании огорода в качестве дополнительного источника продуктов питания.

В Томской же области, например, депутаты предложили скорректировать постановление правительства Российской Федерации о том, что именно стоит учитывать при определении дохода российских семей. Необходимо, считают чиновники из Томска, включить в этот список кредиты, стоимость аренды жилья и доходы от садоводства.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане же власти уже внесли корректировки — теперь при назначении пособия на ребенка или оплаты проезда пенсионерам депутаты тщательно изучают имущество граждан. Отныне государственные пособия не будут получать те, у кого есть летательные аппараты, а также два и больше автомобиля моложе трех лет, большие квартиры или же просторные дачи.

Подавляющее большинство политиков также выразили мнение о том, что государство не обязано оказывать поддержку "мнимым" беднякам — тем, у кого есть неофициальный доход.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что значительно выросло количество россиян, покупающих товары со скидкой.

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