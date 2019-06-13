В минувшем году доля граждан Российской Федерации, покупавших товары со скидками, выросла.
Это следует из исследования аналитического центра Ipsos Comcon.
Согласно предоставленной информации, в минувшем году товары со скидкой покупали 50,6% россиян. Ранее же, в году 2017-м, сообщают специалисты, этот показатель был чуть ниже — 45%.
Примечательно, что у Ipsos Comcon есть подобная информация и за текущий год — так, следует из исследования аналитического центра, за первые месяцы года 2019-го товары со скидкой стали покупать 69% россиян.
Реальные доходы населения продолжают сокращаться, резюмируют специалисты из Ipsos Comcon.
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