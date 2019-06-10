Жители столицы определили три округа, в которых 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Речь идет об округе N1 (Зеленоград), N10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и N30 (Чертаново Центральное и Южное).
75% принявших участие в голосовании высказались за проведение эксперимента, 16% против. Всего в нем участвовали 4852 человека. Большинство выступивших за эксперимент - люди от 18 до 45 лет.
Ожидается, что Мосгоризбирком утвердит итоги голосования через 3 дня. Прием заявлений на участие в электронном голосовании начнется в конце июля.
Добавим, в первые три дня кампании документы в качестве самовыдвиженцев в окружные комиссии уже подали более 80 человек. Выдвижение и сбор подписей в поддержку кандидатов завершится 5 июля.
Источник превью: Правда.ру
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