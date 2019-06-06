В столице создан штаб по наблюдению за выборами в Мосгордуму

Общественная палата столицы создала общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму. Главой его стал зампредседателя ОП, журналист Алексей Венедиктов.



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Председатель палаты Константин Ремчуков отметил, что в штабе во все предыдущие годы были представители разных политических сил, когда были подозрения на нарушения, на место оперативно выезжали мобильные группы. Благодаря этому серьезных жалоб на подсчет голосов в столице не зафиксировано, констатировал он.

Чта касается Венедиктова, добавил Ремчуков, он входил в различные политические структуры, поэтому его знают и доверяют ему. Работа общественных наблюдателей позволяет гарантировать прозрачность и законность всех процедур, указал глава ОП.

Добавим, первый такой штаб появился в городе в 2013-м, когда избирали мэра. Этот орган обеспечивает соблюдение стандарта голосования.

Источник превью: Правда.ру

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