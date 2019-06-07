Банда Навального травит беременную Симоньян после грубых нападок со стороны Соболь

После инцидента между главным редактором издания Russia Today Маргаритой Симоньян и юристом так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любовью Соболь началась травля журналистки. Сторонники блогера Навального и ФБК набросились на беременную Симоньян в социальных сетях.

Любовь Соболь поджидала свою жертву около входа в редакции "Эха Москвы". Симоньян направлялась на радиостанцию для участия в эфире. Когда гостья прибыла, Соболь набросилась на нее с вопросами про мэра Москвы. Также юрист ФБК спрашивала об очередном "расследовании" фонда "борца с коррупцией".

Симоньян вежливо отказалась от аудиенции Соболь, но та не позволила просто уйти. Юрист ФБК продолжила донимать главреда RT вопросами. В итоге Симоньян при помощи сотрудников "Эха" пришлось укрыться от "крикливой бабы в красном" в кабинете. Впоследствии самочувствие журналистки ухудшилось, и ей потребовалась госпитализация. Симоньян увезли в больницу и поставили капельницу.

Тем не менее, инцидент не был исчерпан. Угроза прерывания беременности не стала основанием для "ОПГ Навального" остановить нападки на главреда RT. Сторонники "борца с коррупцией" и ФБК принялись оскорблять Симоньян, забыв о морали и достоинстве.

Главред RT в свою очередь заявила, что подобные выходки вряд ли помогут Любови Соболь на выборах в Мосгордуму.

Сегодня утром, 7 июня, стало известно, что Симоньян до сих пор госпитализирована. Любовь Соболь после совершенного нападения осталась на радиостанции, где провела эфир.

Глава "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов принес извинения за случившееся. Вероятно, ему не стоило допускать встречи Симоньян и Соболь, тем более, он знает о положении главного редактора RT.

По всей видимости, кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь напал на Маргариту Симоньян не в целях получения ответов на вопросы, а ради привлечения внимания к своей персоне. Однако очередной скандал вряд ли будет способствовать сбору подписей за юриста ФБК. Колумнист RT Андрей Медведев уже раскритиковал Соболь за ее выходку и напомнил, что у кандидата нет никаких конструктивных предложений, которые она могла бы озвучить в Мосгордуме.

Стоит напомнить, что инцидент с Симоньян — далеко не первое нападение юриста ФБК на людей. Ранее Соболь прыгнула с кулаками на прохожего, попытавшегося сфотографировать кандидата в Мосгордуму. Она назвала его "мразью" и не давала пострадавшему уйти после попыток вежливо избежать конфликта.