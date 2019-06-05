Счетная палата предлагает создать новый госорган по вопросам открытости власти

В РФ для повышения открытости государства создана нормативная база, но ее применение по-прежнему находится на низком уровне. Об этом заявили в Счетной палате.



Экс-министр открытого правительства РФ Абызов задержан

В ведомстве отмечают, что в настоящее время эту сферу можно охарактеризовать как "инерционную открытость", которая никак не подкреплена ни поручениями главы кабмина или президента, ни конкретно сформулированным запросом общества на более активное взаимодействие.

Чтобы решить обозначенную проблему, специалисты предлагают создать единый орган, который будет курировать вопросы открытости и координировать ведомства в этой сфере. Авторы идеи указывают на необходимость учитывать опыт "Открытого правительства", которое, добавляют они, из-за различных причин не смогло качественно работать.

По оценке СП, федеральный портал открытых данных находится в совершенно неудовлетворительном состоянии, его необходимо кардинально обновить и сделать из него ресурс по систематизации всех госданных.

Эксперты дали еще одну рекомендацию - ввести такой инструмент открытого диалога, как народная экспертиза различных важных документов.

Открытое правительство работало в прежнем составе кабмина, возглавлял его Михаил Абызов. В новом составе правительства его упразднили, а Абызов был арестован 27 марта по обвинению в мошенничестве.

Фото превью: сайт Счетной палаты

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