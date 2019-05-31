Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в России

Пенсионеры в России с учетом расходов на жилье и лекарства могут потратить не более 200 рублей в день при среднем размере пенсии в 14 тысяч рублей. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.



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"Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день", - сказала она в интервью агентству "РИА Новости".

Орлова добавила, что средний размер пенсии не позволяет обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. По ее мнению, решить эту проблему возможно только путем решения общих демографических проблем в России.

Аудитор напомнила, что размер пенсий напрямую связан с объемом страховых взносов от работающих граждан. Однако средняя заработная плата в регионах составляет всего 25 тысяч рублей, а число трудоспособных россиян уменьшается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пенсионный фонд России стал чаще отказывать гражданам в получении пенсий. За минувший год ведомство оформило более 170 тысяч отказов. В 2017 году их число составляло 126 тысяч.

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