Самовыдвиженцам впервые дали шанс бороться за пост астраханского губернатора

В выборах губернатора Астраханской области впервые смогут участвовать самовыдвиженцы. Об этом заявил спикер регпарламента Игорь Мартынов.



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Сегодня облдума назначила выборы на 8 сентября. Все желающие могут уведомить избирком о желании в них участвовать.

Самовыдвиженцы получили право побороться за пост главы региона благодаря изменениям, внесенным в местный закон. Теперь политические партии смогут поделиться с самостоятельным кандидатом подписями при прохождении муниципального фильтра и поддержать его голосами на выборах.

Избирательная кампания в регионе начнется со среды. Самовыдвиженцам, кроме муниципального фильтра (120 подписей), нужно собрать еще 7 тыс. подписей.

Напомним, в сентябре 2018-го российский лидер Владимир Путин принял отставку астразханского губернатора Александра Жилкина. Врио был назначен Сергей Морозов, который сейчас является беспартийным. Ранее он был помощником главы Минобороны и замруководителя ФТС.

Фото превью: Pravda.ru

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