Новосибирский мэр-коммунист хочет присоединить к городу новые территории

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) хочет присоединить к городу новые территории. Речь, в частности, идет о поселке Краснообск.



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По словам градоначальника, необходимо актуализировать генеральный план Новосибирска. Изменения в него не вносили уже пять лет, и он стал некой "священной коровой". Чтобы изменить жизнь в городе в лучшую сторону, надо принимать системные решения, добавил он.

Два месяца назад мэр обозначил несколько направлений, на которые будет делать основной упор городская власть. Среди них - транспортная доступность, социальная сфера, культура, промышленность и др. Локоть призвал горожан высказывать свои идеи, чтобы помочь чиновникам сделать жизнь областного центра лучше.

Отметим, пока неизвестно, воплотятся ли в жизнь идеи градоначальника. Полномочия Анатолия Локтя истекли еще 22 апреля, а 8 сентября в Новосибирске пройдут выборы мэра.

Локоть является главой Новосибирска с 2014 года, до этого он был депутатом Госдумы трех созывов от КПРФ. С февраля 2006 года - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. С мая 2017 года - член президиума центрального комитита партии.

Фото превью: Википедия

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