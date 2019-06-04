Новосибирский мэр-коммунист хочет присоединить к городу новые территории

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) хочет присоединить к городу новые территории. Речь, в частности, идет о поселке Краснообск.
По словам градоначальника, необходимо актуализировать генеральный план Новосибирска. Изменения в него не вносили уже пять лет, и он стал некой "священной коровой". Чтобы изменить жизнь в городе в лучшую сторону, надо принимать системные решения, добавил он.
Два месяца назад мэр обозначил несколько направлений, на которые будет делать основной упор городская власть. Среди них - транспортная доступность, социальная сфера, культура, промышленность и др. Локоть призвал горожан высказывать свои идеи, чтобы помочь чиновникам сделать жизнь областного центра лучше.
Отметим, пока неизвестно, воплотятся ли в жизнь идеи градоначальника. Полномочия Анатолия Локтя истекли еще 22 апреля, а 8 сентября в Новосибирске пройдут выборы мэра.
Локоть является главой Новосибирска с 2014 года, до этого он был депутатом Госдумы трех созывов от КПРФ. С февраля 2006 года - первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. С мая 2017 года - член президиума центрального комитита партии.
Фото превью: Википедия
Читайте также:
Жириновский раскритиковал фамилию мэра Новосибирска Локоть
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.