Зюганов обвинил либералов в пьянстве россиян

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что растущее с каждым годом число пьющих россиян — еще один показатель "эффективности" либералов во власти страны.



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По мнению политика, их устраивает тот факт, что все больше жителей страны спиваются."Но это категорически не устраивает народно-патриотические силы", — написал он в Twitter.

Ранее ВЦИОМ обнародовал данные опроса на тему здорового образа жизни. Специалисты констатировали резкое повышение уровня потребления алкоголя среди наших соотечественников.

В прошлом году 40% заявляли, что вообще не употребляют алкоголь, а в этом их уже 33%. Иногда позволяют себе спиртные напитки 67% принявших участие в исследовании.

В Минздраве заявили, что такие данные могли стать результатом заморозки акцизов на алкогольную продукцию. Объективно оценить динамику потребления спиртного станет возможно после получения статистических данных о заболеваемости и смертности из-за алкоголя.

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