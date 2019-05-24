Зюганов обвинил "некоторых чиновников" в ненависти к России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил ряд чиновников и "политадминистраторов" в ненависти к стране. В своем заявлении в Twitter он перефразировал Владимира Высоцкого.
"Посмотришь, что делают со страной, и думаешь, что "то ли курят натощак что-то вредное, то ли пьют с похмелья". Такое в нормальном состоянии могут творить только ненавистники России...", - написал он.
Ранее политик отмечал, что половина регионов находятся в бедственном положении из-за роста налогов и нежелания бизнеса инвестировать в реальный сектор экономики. Это, по его словам, снова доказывает порочность нынешнего либерального курса.
Увеличивая налоги, нельзя возродить экономику станы, подчеркнул глава КПРФ.
Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что почти треть жителей России называют себя бедняками. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого доля жителей страны, считающих себя бедными, выросла с 25,3% до 29,6%. 63% респондентов назвали свое положение средним.
Фото: Pravda.ru
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