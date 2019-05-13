США запросили провести встречу Трампа с Путиным

Источник в Госдепартаменте США сообщил о том, что американская сторона предложил Владимиру Путину провести встречу с Дональдом Трампом на саммите G20. Встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет в конце июня в японской Осаке.
О возможной встрече Трампа и Путина стало известно в преддверии визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, где он должен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Таким образом, повестка переговоров Лаврова и Помпео становится намного шире. Помпео может постараться прощупать почву перед встречей двух лидеров, чтобы определить направления, в которых Россия может пойти на уступки.
Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в июле 2018 года в Хельсинки.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Майк Помпео решил отменить визит в Москву 13 мая и ограничиться только посещением Сочи.
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