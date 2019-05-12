Помпео рассказал о целях визита в Россию

Государственный секретарь США Майк Помпео поделился с журналистами деталями намеченной на середину мая поездки в Россию.
По словам американского дипломата, на переговорах он затронет самый широкий круг вопросов. "Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Если Россия и США не смогут найти общие интересы, то "пойдут каждый свои путем", добавил госсекретарь. В свою очередь сотрудничество с Москвой позволяет усилить международную безопасность, обе страны могут эффективно работать в Сирии, Венесуэле и Афганистане, считает Помпео.
Напомним, представитель Вашингтона посетит Москву и Сочи 12-14 мая. Отмечается, что самым главным вопросом на будущих переговорах с президентом России и главой МИД станет контроль над вооружениями.
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