Помпео рассказал о целях визита в Россию

Государственный секретарь США Майк Помпео поделился с журналистами деталями намеченной на середину мая поездки в Россию.



Помпео: сможем достичь консенсуса с Россией по Венесуэле / Новости от 07.05.2019 08:52

По словам американского дипломата, на переговорах он затронет самый широкий круг вопросов. "Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Если Россия и США не смогут найти общие интересы, то "пойдут каждый свои путем", добавил госсекретарь. В свою очередь сотрудничество с Москвой позволяет усилить международную безопасность, обе страны могут эффективно работать в Сирии, Венесуэле и Афганистане, считает Помпео.

Напомним, представитель Вашингтона посетит Москву и Сочи 12-14 мая. Отмечается, что самым главным вопросом на будущих переговорах с президентом России и главой МИД станет контроль над вооружениями.