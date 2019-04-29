Песков: Россия облегчает жизнь жителям Донбасса, чего сейчас не делает Киев

Указ об упрощенном получении российских паспортов призван помочь жителям Донбасса, поскольку неизвестно, когда и каким образом это намерен сделать Киев. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас эти граждане (жители ДНР и ЛНР - ред.) отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания, они испытывают элементарные сложности не имея соответствующих документов. Получение ими российский паспортов поможет облегчить им жизнь", - передает агентство "РБК" его слова.
Представитель Кремля добавил, что знаком с обещанием Владимира Зеленского "зазывать обратно и вовлекать на Украину этих граждан", однако до сих пор непонятно, когда именно начнется этот процесс.
Напомним, избранный президент Украины заявил, что "не советовал бы российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить украинцев паспортами". По словам Зеленского, принять российское гражданство могут только те, кто хочет заработать или скрыться от уголовных расследований.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.