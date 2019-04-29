Песков: Россия облегчает жизнь жителям Донбасса, чего сейчас не делает Киев

Указ об упрощенном получении российских паспортов призван помочь жителям Донбасса, поскольку неизвестно, когда и каким образом это намерен сделать Киев. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Владимир Зеленский: «У России не получится соблазнить украинцев паспортами» / Новости от 28.04.2019 12:01

"Сейчас эти граждане (жители ДНР и ЛНР - ред.) отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания, они испытывают элементарные сложности не имея соответствующих документов. Получение ими российский паспортов поможет облегчить им жизнь", - передает агентство "РБК" его слова.

Представитель Кремля добавил, что знаком с обещанием Владимира Зеленского "зазывать обратно и вовлекать на Украину этих граждан", однако до сих пор непонятно, когда именно начнется этот процесс.

Напомним, избранный президент Украины заявил, что "не советовал бы российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить украинцев паспортами". По словам Зеленского, принять российское гражданство могут только те, кто хочет заработать или скрыться от уголовных расследований.