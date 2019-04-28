Песков назвал Ким Чен Ына профессиональным и подготовленным лидером

Лидер КНДР Ким Чен Ын производит впечатление профессионального и хорошо подготовленного главы государства, который владеет деталями и имеют свою позицию по всем вопросам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Ким Чен Ын — открытый человек: Путин подвел итоги встречи с лидером КНДР / Новости от 25.04.2019 12:51

"Ким Чен Ын очень живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию, поэтому действительно он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Представитель Кремля добавил, что лидер Северной Кореи хорошо осведомлен обо всех нюансах двусторонних проектов, в том числе и потенциальных. По словам Пескова, основная часть переговоров велась в формате один на один с Владимиром Путиным, однако была и расширенная часть, где обсуждались "конкретные проекты двустороннего взаимодействия".