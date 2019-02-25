Глава МИД РФ заявил, что США "ломают всех через колено"

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что современные Соединенные Штаты Америки "просто ломают всех через колено".

Именно таким образом, убежден глава российского внешнеполитического ведомства, официальный Вашингтон ведет дипломатические переговоры. Своим мнением Сергей Лавров поделился во Вьетнаме на конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире".

"Они просто ломают всех через колено", — заявил глава МИД РФ, комментируя внешнюю политику США. Но, заявил Сергей Лавров, сегодня далеко не все в мире готовы мириться с таким положением дел.

Например, указал он, Китайская народная республика навряд ли будет мириться с подобного рода политикой Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то даже, напомнил глава российского дипломатического ведомства, что Поднебесная в последние годы крайне заинтересована в налаживании контактов с Вашингтоном.

Российская Федерация, резюмировал Сергей Лавров, также не будет беспрекословно следовать воле США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД РФ заявил, что у США и стран Европы не получится заставить Россию принимать решения "под диктовку". Российская Федерация, уверен Сергей Лавров, способна защитить себя в условиях конфронтации с Западом.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Сергей Лавров предупредил о возможности новой дерзкой провокации Украины в Керченском проливе. На этот раз, однако, заявил глава МИД РФ, Незалежной могут помочь страны НАТО.

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