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Лавров: Киев готовит новую провокацию у Крыма с участием НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Украина готовится к новой провокации в Керченском проливе.

Лавров: Киев готовит новую провокацию у Крыма с участием НАТО. 399363.jpeg

Так, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, ситуация повторится — Военно-морские силы Украины снова попытаются прорваться через Керченский пролив. Однако, подчеркнул Сергей Лавров, на этот раз официальный Киев рассчитывает на помощь стран Североатлантического альянса. Украина, указал Лавров, ведет переговоры с НАТО для того, чтобы тамошние эксперты присутствовали на борту кораблей ВМС страны во время новой провокации.

Глава МИД РФ, что примечательно, назвал современную Украину "провокатором" и заявил о необходимости порицать подобного рода действия. Однако, посетовал Сергей Лавров, Соединенные Штаты Америки и целый ряд государств Европы закрывает глаза на выходки Киева.

Напомним, что в ноябре минувшего года три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Черного моря, пытаясь пройти через Керченский пролив из Одессы в Мариуполь. Российская сторона, что примечательно, на дерзкую провокацию ответила незамедлительно и задержала не только все украинских морские суда, но и их экипаж.

На Украине и на Западе, что примечательно, обвинили Россию в агрессии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сергей Лавров высказался по поводу дипломатических отношений Российской Федерации со странами Запада. Так, заявил глава Министерства иностранных дел РФ, ни Соединенным Штатами Америки, ни государствам Европы не заставить Россию принимать решения "под диктовку".

Фото: Министерства обороны Украины.

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