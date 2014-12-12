Судья Конституционного суда Константин Арановский выразил мнение, что СССР - это "незаконно созданное государство". Он также предложил перестать считать Россию правопреемницей Советского Союза.
Так Арановский прокомментировал дело, связанное с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. Судья посчитал, что реабилитацию жертв советских репрессий не нужно рассматривать как возмещение вреда.
"Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию", - пояснил свою позицию Арановский.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Конституционный суд посчитал статью 159.4 УК РФ слишком "либерализованной".
Конституционный суд Российской Федерации потребовал в течение ближайших шести месяцев внести должные изменения в ст. 159.4 УК, предусматривающую ответственность за мошенничество в деятельности предпринимателей, принятую в рамках либерализации УК, начавшейся при президентском правлении Дмитрия Медведева.
"Ъ" напоминает, что до 2012 года подобной нормы не существовало, поэтому большая часть уголовных дел против работников бизнес-сферы возбуждалась по "общеуголовной" статье о мошенничестве.
В настоящее время эту статью дополняют экономические специальные составляющие, варьирующиеся в зависимости от рода деятельности бизнесмена и преступных действий, им совершенных. Благодаря таким "составам" максимальное наказание для предпринимателей по этой статье в два раза меньше, чем по общеуголовной.
Данные привилегии бизнесу раскритиковал судья Салехардского горсуда Данил Яковлев в ходе рассмотрения преступления главы стройфирмы "Бизнес-Ямал" Сергея Слепцова - о хищении 7,5 млн руб. аванса за невыполненные им обязательства.
"Укравший мешок картошки идет в тюрьму, а предприниматель приезжает в суд на дорогом автомобиле и уходит, не получив наказания",- с такими комментариями обратился судья в КС РФ.
Мнение салехарского судьи поддержали и в Генпрокуратуре РФ. В КС же отметили, что "при дифференциации наказания за хищение чужого имущества в зависимости от его стоимости" должна учитываться "общественная опасность деяния и порожденных им последствий" - чтобы не ставить "добросовестную сторону договора в заведомо невыгодное и неравное положение по отношению к их недобросовестным контрагентам", сообщает "Коммерсантъ".
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