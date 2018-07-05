Сенатор США поставил России "драконовский" ультиматум

О "драконовских мерах" против России заговорил американский сенатор Джон Нили Кеннеди, который посетил Москву в составе делегации конгресса США, сообщает "PolitPoste".
Сенатор предупредил, что в случае, если выявится причастность российской стороны к вмешательству в выборы конгресса, ответ от США будет "очень жестким".
Однако Кеннеди надеется, что такого исхода событий удастся избежать. Он заявляет, что в этом случае все зависит от действий России.
При этом сенатор отметил, что Соединенные Штаты хотели бы наладить отношения с Россией.
По сообщению Федерального агентства новостей, визит делегации конгресса США связан с предстоящим российско-американским саммитом в Хельсинки.
Ранее "Правда.Ру" писала, белый дом объявил о встрече президентов России и США, которая должна состояться 16 июля в Финляндии. Кремль подтвердил, что это не очередной англосаксонский фейк. Пока, по крайней мере, эта дата актуальна. Что там случится на лужайке или в кустах резиденции американского президента, что заставит его изменить планы, неизвестно.
На фоне вроде бы нелогичных и запутанных движений американского президента в геополитической посудной лавке вырисовывается вполне читаемая картина. Трампа травят внутри страны. И он, как солдат, намерившийся непременно сходить в самоволку по очень важному делу, пытается осуществить свои планы и выполнить предвыборные обещания.
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