Женщина случайно зафиксировала необычное существо, находившееся на крыше ее автотрейлера

2:09 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Жительница Канады поделилась на Reddit фотографией необычного объекта, обнаруженного на крыше ее дома, который был установлен на колесах.

Фото: openverse.org

По словам женщины, она и ее сын отправились в автотрейлере на отдых в лесопарк Rondeau Provincial Park, расположенный в канадской провинции Онтарио у озера Эри. Она не указала точную дату этой поездки. После установки трейлера они расположили навес и просто проводили время беседуя, пока не сгустилась ночь. В какой-то момент женщина решила выйти и сфотографировать, как ее трейлер выглядит в темноте.

"Я вышла из-под навеса, быстро сделала снимок, а когда вернулась обратно, начала рассматривать фотографию. И мне показалось, что на крыше трейлера что-то есть. Когда я увеличила изображение, мое сердце ушло в пятки. Что, черт возьми, я видела? Я положила смартфон, откинула навес и посмотрела на крышу трейлера. Там ничего не было. А свет фонарей на крышу не падал."

Несмотря на то, что на фотографии казалось, что совсем темно, было еще не очень поздно, так что она могла нормально рассмотреть крышу, хотя на снимке это выглядело иначе, сообщает paranormal-news.ru. Фонари парка горели, но были слишком далеко от трейлера, чтобы осветить его крышу.

"Ух, мама, ты сфотографировала призрака!", — сказал ее сын, когда увидел снимок.

Сообщество Reddit начало обсуждать фотографию, одни утверждали, что это всего лишь ветви дерева, в то время как другие предполагали, что существо похоже на Человека-Мотылька. Однако пост был удален модераторами, возможно, считавшими его мистификацией. Тем не менее, автор фотографии с никнеймом "Lori_3791" казалась неподдельной, ее комментарии на Reddit в основном были связаны с сообществами, посвященными комнатным растениям. Таким образом, по всей видимости, это была обычная женщина, которая случайно засняла что-то загадочное.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шокирующая правда о Канаде в документальном фильме британского журналиста.