Таролог и потомственная ведунья Саона объяснила произошедшие в России на выходных события значением числа 24. По её словам, у этого числа есть две трактовки, сообщает Общественная Служба Новостей.
Первая заключается в том, что в этот день не стоит принимать судьбоносных решений. И вторая — люди могут начать нервничать, паниковать и искать варианты развития событий. Однако эта медлительность пойдёт во благо, спасти от краха или жертв может не принятое решение.
По ситуации с произошедшим 24 июня видно, что всё именно так и случилось, добавила эксперт. Человек, который это провернул, хотел, чтобы его услышали, на него сильно влияла энергия Марса.
Штурм в итоге остановился, всё обошлось без трагических последствий, заключила Саона.
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