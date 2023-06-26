Эксперт Саона объяснила произошедшие в России события мистическим значением числа 24

0:55 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Таролог и потомственная ведунья Саона объяснила произошедшие в России на выходных события значением числа 24. По её словам, у этого числа есть две трактовки, сообщает Общественная Служба Новостей.

Первая заключается в том, что в этот день не стоит принимать судьбоносных решений. И вторая — люди могут начать нервничать, паниковать и искать варианты развития событий. Однако эта медлительность пойдёт во благо, спасти от краха или жертв может не принятое решение.

По ситуации с произошедшим 24 июня видно, что всё именно так и случилось, добавила эксперт. Человек, который это провернул, хотел, чтобы его услышали, на него сильно влияла энергия Марса.

Штурм в итоге остановился, всё обошлось без трагических последствий, заключила Саона.

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